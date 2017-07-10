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10 июля 2017, 1:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алексис Санчес не поедет с «Арсеналом» в предсезонный тур по Австралии и Китаю

Лондонский «Арсенал» отправляется в двухнедельный предсезонный тур по Австралии и Китаю без нападающего Алексиса Санчеса, сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский Арсенал отправляется в двухнедельный предсезонный тур по Австралии и Китаю без нападающего <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span> сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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«Канониры» посетят Сидней, Шанхай и Пекин и в общей сложности проведут 4 товарищеских матча: с ФК «Сидней» (13 июля), «Вестерн Сидней Уондерерс» (15 июля), «Баварией» (19 июля) и «Челси» (22 июля).

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер взял в поездку 25 футболистов:

Петр Чех, Давид Оспина, Эмиль Мартинес, Крыстян Белик, Коэн Брамалл, Франсис Коклен, Мохамед Эль-Ненни, Оливье Жиру, Алекс Айуоби, Лоран Косельни, Зеад Колашинац, Александр Ляказетт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Пер Мертезакер, Начо Монреаль, Донелл Мален, Рейс Нельсон, Эдди Нкетиа, Алекс Окслейд-Чемберлен, Месут Озил, Аарон Рэмси, Тео Уолкотт, Дэнни Уэлбек, Гранит Джака, Джо Уиллок.

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