Алексис Санчес не поедет с «Арсеналом» в предсезонный тур по Австралии и Китаю
Лондонский «Арсенал» отправляется в двухнедельный предсезонный тур по Австралии и Китаю без нападающего Алексиса Санчеса, сообщает официальный сайт клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Канониры» посетят Сидней, Шанхай и Пекин и в общей сложности проведут 4 товарищеских матча: с ФК «Сидней» (13 июля), «Вестерн Сидней Уондерерс» (15 июля), «Баварией» (19 июля) и «Челси» (22 июля).
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер взял в поездку 25 футболистов:
Петр Чех, Давид Оспина, Эмиль Мартинес, Крыстян Белик, Коэн Брамалл, Франсис Коклен, Мохамед
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter