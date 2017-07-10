СМИ: Криштиану Роналду станет вице-капитаном «Реала»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду станет вторым
вице-капитаном клуба, утверждает AS. Капитаном мадридцев остается Серхио Рамос, его заместителем — Марселу. Ранее вторым вице-капитантом был Пепе, но он покинул клуб этим летом.
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Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. 6 января 2013 года он впервые надел капитанскую повязку клуба. В матче с «Реал Сосьедад» (4:3) капитан команды Икер Касильяс остался в запасе, как и один из его заместителей Гонсало Игуаин, а еще два
По версии СМИ, наделение Роналду определенной «властью» поможет удержать его в «Реале» — по неофициальной информации футболист последние годы думает об уходе из «Реала».
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