СМИ: Криштиану Роналду станет вице-капитаном «Реала»

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Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. 6 января 2013 года он впервые надел капитанскую повязку клуба. В матче с «Реал Сосьедад» (4:3) капитан команды Икер Касильяс остался в запасе, как и один из его заместителей Гонсало Игуаин, а еще два вице-капитана — Серхио Рамос и Марселу — отсутствовали в заявке.

По версии СМИ, наделение Роналду определенной «властью» поможет удержать его в «Реале» — по неофициальной информации футболист последние годы думает об уходе из «Реала».