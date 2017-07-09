Руни обратился к болельщикам, тренерам и футболистам «МЮ» после перехода в «Эвертон»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона», воспитанником которого он является, летом 2004 года. В составе «красных дьяволов» он пять раз становился чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В воскресенье стало известно, что 31-летний форвард подписал с «Эвертоном» двухлетний контракт.

«Просто хочется сказать огромное спасибо всем в “Манчестер Юнайтед”. Спасибо менеджерам и тренерам за советы на протяжении многих лет, партнерам по команде, с которыми я играл, и, наконец, удивительным фанатам, для которых мне повезло играть. Спасибо за воспоминания!», — цитирует Руни официальный сайт манкунианцев.

Бывшие партнеры Руни по «Юнайтед» так же поблагодарили и отдали должное знаменитому форварду. «Было, безусловно, приятно играть рядом. Я многому научился у тебя, Уэйн», — написал в своем микроблоге в Twitter полузащитник «МЮ» Джесси Лингард.

«Однажды я смогу рассказать своим внукам, что я играл с тобой. Всего самого хорошего и спасибо Уэйн Руни», — написал в своем Twitter хавбек «Юнайтед» Андер Эррера.