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9 июля 2017, 23:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Руни обратился к болельщикам, тренерам и футболистам «МЮ» после перехода в «Эвертон»

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Нападающий Уэйн Руни попрощался и обратился со словами благодарности к болельщикам, тренерам и футболистам «Манчестер Юнайтед» после перехода в «Эвертон».

Нападающий <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> попрощался и обратился со словами благодарности к болельщикам тренерам и футболистам Манчестер Юнайтед после перехода в <span class=error>Эвертон</span>. Увеличить
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Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона», воспитанником которого он является, летом 2004 года. В составе «красных дьяволов» он пять раз становился чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В воскресенье стало известно, что 31-летний форвард подписал с «Эвертоном» двухлетний контракт.

«Просто хочется сказать огромное спасибо всем в “Манчестер Юнайтед”. Спасибо менеджерам и тренерам за советы на протяжении многих лет, партнерам по команде, с которыми я играл, и, наконец, удивительным фанатам, для которых мне повезло играть. Спасибо за воспоминания!», — цитирует Руни официальный сайт манкунианцев.

Бывшие партнеры Руни по «Юнайтед» так же поблагодарили и отдали должное знаменитому форварду. «Было, безусловно, приятно играть рядом. Я многому научился у тебя, Уэйн», — написал в своем микроблоге в Twitter полузащитник «МЮ» Джесси Лингард.

«Однажды я смогу рассказать своим внукам, что я играл с тобой. Всего самого хорошего и спасибо Уэйн Руни», — написал в своем Twitter хавбек «Юнайтед» Андер Эррера.

Бывший игрок «МЮ» и сборной Англии Гари Невилл назвал Руни «лучшим нападающим с которым ему когда-либо приходилось играть в одной команде».

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