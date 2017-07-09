Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30332034/
9 июля 2017, 22:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Очоа продолжит карьеру в бельгийском «Стандарде»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, в минувшем сезоне выступавший в «Гранаде» на правах аренды, продолжит карьеру в Бельгии. Контракт Очоа с «Малагой» истек в конце июня, и игрок стал свободным агентом, после чего подписал соглашение со «Стандардом», информирует пресс-служба льежского клуба. Срок контракта не уточняется.

Голкипер сборной Мексики <span class=error>Гильермо</span> <span class=error>Очоа</span> в минувшем сезоне выступавший в Гранаде на правах аренды продолжит карьеру в Бельгии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии «Стандард» занял девятое место в итоговой турнирной таблице.

31-летний Очоа по ходу карьеры выступал за мексиканскую «Америку», «Аяччо», «Малагу» и «Гранаду».

Малага
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Мексики
Новости Матчи Состав Статистика
Стандард Л
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО