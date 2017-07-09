«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Хамесом Родригесом

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Стороны начали обсуждение личного контракта футболиста, но в данный момент англичане не договорились по трансферу хавбека с мадридским клубом. Отмечается, что «Реал» хочет выручить от продажи колумбийца 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист хочет покинуть клуб в ближайшие дни. Действующий контракт полузащитника с клубом истекает летом 2020 года. Родригес выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он провел в составе мадридцев 110 игр, забив 36 мячей.