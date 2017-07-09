«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Хамесом Родригесом
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес вступил в переговоры с «Манчестер Юнайтед», информирует The Independent.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Стороны начали обсуждение личного контракта футболиста, но в данный момент англичане не договорились по трансферу хавбека с мадридским клубом. Отмечается, что «Реал» хочет выручить от продажи колумбийца 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист хочет покинуть клуб в ближайшие дни. Действующий контракт полузащитника с клубом истекает летом 2020 года. Родригес выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он провел в составе мадридцев 110 игр, забив 36 мячей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter