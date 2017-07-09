«Шрек» вернулся домой

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Один из популярнейших и сильнейших игроков своего поколения Уэйн Руни стал футболистом «Эвертона», подписав с ливерпульским клубом двухлетний контракт. Об этом сообщила пресс-служба «ирисок». Другие подробности трансфера 31-летнего англичанина на данный момент остаются неизвестными.

Напомним, что Руни в ходе последних 13 лет выступал в составе «Манчестер Юнайтед» — в стан «дьяволов» форвард перешел именно из «Эвертона», воспитанником которого он и является.

Возвращение Уэйна в Ливерпуль уже успел прокомментировать главный тренер «синих» Рональд Куман.

«Я увидел в Уэйне большие амбиции и победный менталитет — он знает, как выигрывать титулы. Очень рад, что он решил вернуться домой: он любит “Эвертон” и очень хотел этого возвращения. Руни всего 31, так что у меня нет никаких сомнений в его способностях», — подчеркнул голландский специалист.

В свою очередь сам футболист заявил о желании добиться с «Эвертоном» немалых успехов.

«Завоевание трофеев с «Эвертоном» станет для меня вершиной. Я чувствую, что клуб двигается в правильном направлении и приобретает игроков правильного калибра. Хочу стать частью успешной команды.

Здорово вернуться в родной клуб — не могу дождаться встречи с новыми партнерами и выхода на поле.

В общем, я в восторге. «Эвертон» должен выигрывать трофеи, и мы делаем шаги в этом направлении.

Как я и говорил в последние годы, если покину «Манчестер Юнайтед», то останется только вариант с «Эвертоном». В Англии я не буду играть за любую другую команду. Как только я понял, что «Эвертон» заинтересован во мне, то сказал своему агенту: «Иди и поговори с ними, я хочу вернуться сюда». Куман оказал большое влияние на мое возвращение в клуб. Когда стало ясно, что я покину «МЮ», Рональд пару раз общался со мной и говорил, насколько сильно он хочет видеть меня в команде. Были и другие варианты, но когда появился «Эвертон», все они отпали, — признался Руни.

«Нелегко видеть великого футболиста, который играет меньше, чем он хочет, и я не мог препятствовать, когда он сказал о желании вернуться в «Эвертон», — объяснил отъезд бомбардира из Манчестера наставник «МЮ» Жозе Моуринью в интервью клубной пресс-службе. — При этом не секрет, что я долгое время был поклонником Руни. Он был образцовым профессионалом на протяжении всего своего пребывания в клубе, и останется в истории на долгие годы.

Его опыта, концентрации и решимости будет не хватать. Желаю ему всего наилучшего в будущем.

В то же время в официальном твиттере «Манчестер Юнайтед» в связи с уходом Уэйна появилось трогательное видео, напоминающее основные вехи в «красной» части карьеры игрока.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Our special video celebrates <a href="https://twitter.com/WayneRooney">@WayneRooney</a>'s 13 years at <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a>... <a href="https://twitter.com/hashtag/FarewellToALegend?src=hash">#FarewellToALegend</a> <a href="https://t.co/ZpQn3kRpZ1">pic.twitter.com/ZpQn3kRpZ1</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/884039340384321536">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Руни, являющийся уроженцем Ливерпуля, с самого детства постигал азы футбола в системе «Эвертона».

Талантливого паренька хотела видеть у себя и школа «Ливерпуля», однако у мерсисайдцев не было на это ни единого шанса — будущая суперзвезда (как и вся его семья) являлся ярым фанатом «ирисок».

Прогресс нападающего в молодежных командах «Эвертона» был настолько очевидным, что уже летом 2002-го Руни дебютировал за первый состав «синих» в возрасте 16-и лет.

Продолжил поражать своим мастерством форвард и в основе ливерпульцев — всего спустя пару месяцев после дебюта Уэйн уже являлся автором самого молодого гола в истории клуба и «убийцей» фантастической 30-матчевой беспроигрышной серии лондонского «Арсенала» в Английской премьер-лиге.

Проведя за «ирисок» два многообещающих сезона, а также яркий чемпионат Европы — 2004 в составе сборной Англии, «Шрек», как футболиста прозвали болельщики за небольшую внешнюю схожесть с популярным мультипликационным героем, перешел в «Манчестер Юнайтед».

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила €37 млн и стала рекордной для игроков до 20 лет.

При этом сказать, что Руни не отработал хотя бы одного пенни от своей немалой трансферной стоимости, язык ни у кого не повернется — за 13 лет в «красной» футболке Уэйн проделал нелегкий путь от сверхперспективного игрока до живой легенды английского (да и мирового) футбола.

Именно с «дьяволами» голеадор стал шестикратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, трехкратным триумфатором Кубка лиги, а также победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира — список достижений по-настоящему впечатляющий.

Достиг немалого Руни и в плане личной статистики.

Пожалуй, самым значимым достижением форварда стало звание лучшего бомбардира в истории «Манчестер Юнайтед» — гол в ворота «Сток Сити» в январе этого года оказался для футболиста уже 250 (!) в составе манкунианцев, позволив своему автору превзойти в гонке «скореров» клуба легендарного Бобби Чарльтона.

И все же последние сезоны Уэйна в «МЮ» назвать успешными сложно. Травмы, неоднозначные тренерские решения и зыбкое положение команды, пытающейся вернуться в статус гегемона АПЛ после ухода великого Сэра Алекса Фергюсона, внесли ощутимый вклад в видимый регресс нападающего, со временем переместившегося на скамейку запасных «дьяволов».

В таких условиях отъезд Руни из Манчестера виделся вполне реальным вариантом, несмотря даже на его огромный авторитет и неоценимый вклад в успехи коллектива.