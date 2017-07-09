«Шрек» вернулся домой
Английский футболист Уэйн Руни, с 2004 года выступавший за «Манчестер Юнайтед», перешел в «Эвертон», цвета которого защищал на старте карьеры. Контракт между «ирисками» и 31-летним нападающим был подписан на два года.
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Один из популярнейших и сильнейших игроков своего поколения Уэйн Руни стал футболистом «Эвертона», подписав с ливерпульским клубом двухлетний контракт. Об этом сообщила
Напомним, что Руни в ходе последних 13 лет выступал в составе «Манчестер Юнайтед» — в стан «дьяволов» форвард перешел именно из «Эвертона», воспитанником которого он и является.
Возвращение Уэйна в Ливерпуль уже успел прокомментировать главный тренер «синих» Рональд Куман.
«Я увидел в Уэйне большие амбиции и победный менталитет — он знает, как выигрывать титулы. Очень рад, что он решил вернуться домой: он любит “Эвертон” и очень хотел этого возвращения. Руни всего 31, так что у меня нет никаких сомнений в его способностях», — подчеркнул голландский специалист.
В свою очередь сам футболист заявил о желании добиться с «Эвертоном» немалых успехов.
«Завоевание трофеев с «Эвертоном» станет для меня вершиной. Я чувствую, что клуб двигается в правильном направлении и приобретает игроков правильного калибра. Хочу стать частью успешной команды.
Здорово вернуться в родной клуб — не могу дождаться встречи с новыми партнерами и выхода на поле.
В общем, я в восторге. «Эвертон» должен выигрывать трофеи, и мы делаем шаги в этом направлении.
Как я и говорил в последние годы, если покину «Манчестер Юнайтед», то останется только вариант с «Эвертоном». В Англии я не буду играть за любую другую команду. Как только я понял, что «Эвертон» заинтересован во мне, то сказал своему агенту: «Иди и поговори с ними, я хочу вернуться сюда». Куман оказал большое влияние на мое возвращение в клуб. Когда стало ясно, что я покину «МЮ», Рональд пару раз общался со мной и говорил, насколько сильно он хочет видеть меня в команде. Были и другие варианты, но когда появился «Эвертон», все они отпали, — признался Руни.
«Нелегко видеть великого футболиста, который играет меньше, чем он хочет, и я не мог препятствовать, когда он сказал о желании вернуться в «Эвертон», — объяснил отъезд бомбардира из Манчестера наставник «МЮ» Жозе Моуринью в интервью клубной
Его опыта, концентрации и решимости будет не хватать. Желаю ему всего наилучшего в будущем.
В то же время в официальном твиттере «Манчестер Юнайтед» в связи с уходом Уэйна появилось трогательное видео, напоминающее основные вехи в «красной» части карьеры игрока.
Руни, являющийся уроженцем Ливерпуля, с самого детства постигал азы футбола в системе «Эвертона».
Талантливого паренька хотела видеть у себя и школа «Ливерпуля», однако у мерсисайдцев не было на это ни единого шанса — будущая суперзвезда (как и вся его семья) являлся ярым фанатом «ирисок».
Прогресс нападающего в молодежных командах «Эвертона» был настолько очевидным, что уже летом 2002-го Руни дебютировал за первый состав «синих» в возрасте 16-и лет.
Продолжил поражать своим мастерством форвард и в основе ливерпульцев — всего спустя пару месяцев после дебюта Уэйн уже являлся автором самого молодого гола в истории клуба и «убийцей» фантастической 30-матчевой беспроигрышной серии лондонского «Арсенала» в Английской
Проведя за «ирисок» два многообещающих сезона, а также яркий чемпионат Европы — 2004 в составе сборной Англии, «Шрек», как футболиста прозвали болельщики за небольшую внешнюю схожесть с популярным мультипликационным героем, перешел в «Манчестер Юнайтед».
Сумма трансфера, по информации СМИ, составила €37 млн и стала рекордной для игроков до 20 лет.
При этом сказать, что Руни не отработал хотя бы одного пенни от своей немалой трансферной стоимости, язык ни у кого не повернется — за 13 лет в «красной» футболке Уэйн проделал нелегкий путь от сверхперспективного игрока до живой легенды английского (да и мирового) футбола.
Именно с «дьяволами» голеадор стал шестикратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, трехкратным триумфатором Кубка лиги, а также победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира — список достижений
Достиг немалого Руни и в плане личной статистики.
Пожалуй, самым значимым достижением форварда стало звание лучшего бомбардира в истории «Манчестер Юнайтед» — гол в ворота «Сток Сити» в январе этого года оказался для футболиста уже 250 (!) в составе манкунианцев, позволив своему автору превзойти в гонке «скореров» клуба легендарного Бобби Чарльтона.
И все же последние сезоны Уэйна в «МЮ» назвать успешными сложно. Травмы, неоднозначные тренерские решения и зыбкое положение команды, пытающейся вернуться в статус гегемона АПЛ после ухода великого Сэра Алекса Фергюсона, внесли ощутимый вклад в видимый регресс нападающего, со временем переместившегося на скамейку запасных «дьяволов».
В таких условиях отъезд Руни из Манчестера виделся вполне реальным вариантом, несмотря даже на его огромный авторитет и неоценимый вклад в успехи коллектива.
А уж после известия о предстоящей покупке клубом у все того же «Эвертона» 24-летнего Ромелу Лукаку стало почти очевидно — в следующем сезоне, возможно, лучший игрок сборной Англии 21-го века будет выступать
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