Оджиджа-Офоэ, которым интересовался «Краснодар», перешел в «Олимпиакос»

Подробности трансфера и подписанного соглашения не разглашаются. Ранее польские СМИ сообщали, что «Краснодар» готов заплатить «Легии» за трансфер 28-летнего полузащитника до 3,5 миллионов евро, а «Олимпиакос», который являлся главным конкурентом «черно-зеленых» в борьбе за футболиста, не мог предложить более двух миллионов.

Оджиджа-Офоэ выступал за «Легию» с 2016 года, и его контракт с варшавским клубом истекал 30 июня 2018 года. До переезда в Варшаву защитник, имеющий двойное гражданство (Бельгия/Гана), провел за бельгийский «Брюгге» 231 матч и забил 26 голов.