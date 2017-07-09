Оджиджа-Офоэ, которым интересовался «Краснодар», перешел в «Олимпиакос»
МОСКВА, 9 июл —
Р-Спорт. Греческий «Олимпиакос» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с выступавшим за польскую «Легию» футболистом Вадисом Оджиджа-Офоэ, которым ранее интересовался «Краснодар».
Подробности трансфера и подписанного соглашения не разглашаются. Ранее польские СМИ сообщали, что «Краснодар» готов заплатить «Легии» за трансфер 28-летнего полузащитника до 3,5 миллионов евро, а «Олимпиакос», который являлся главным конкурентом «черно-зеленых» в борьбе за футболиста, не мог предложить более двух миллионов.
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