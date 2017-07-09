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9 июля 2017, 18:43 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Оджиджа-Офоэ, которым интересовался «Краснодар», перешел в «Олимпиакос»

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Греческий «Олимпиакос» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с выступавшим за польскую «Легию» футболистом Вадисом Оджиджа-Офоэ, которым ранее интересовался «Краснодар».

Подробности трансфера и подписанного соглашения не разглашаются. Ранее польские СМИ сообщали, что «Краснодар» готов заплатить «Легии» за трансфер 28-летнего полузащитника до 3,5 миллионов евро, а «Олимпиакос», который являлся главным конкурентом «черно-зеленых» в борьбе за футболиста, не мог предложить более двух миллионов.

Оджиджа-Офоэ выступал за «Легию» с 2016 года, и его контракт с варшавским клубом истекал 30 июня 2018 года. До переезда в Варшаву защитник, имеющий двойное гражданство (Бельгия/Гана), провел за бельгийский «Брюгге» 231 матч и забил 26 голов.

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