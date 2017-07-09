«Челси» объявил о переходе Рюдигера из «Ромы»
«Челси» объявил о переходе из «Ромы» защитника Антонио Рюдигера. Контракт с игроком сборной Германии рассчитан на пять лет. В лондонском клубе 24-летний Рюдигер будет выступать под 2-м номером.
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«Это потрясающее ощущение, потому что не каждый футболист может получить возможность перейти в такой большой клуб. С нетерпением жду встречи с моими новыми одноклубниками, и очень горжусь тем, что официально стал игроком «Челси», — заявил Рюдигер.
В «Рому» защитник перешёл из «Штутгарта» летом 2015 года на правах аренды, а спустя год римский клуб выкупил его трансфер.
В составе итальянской команды Рюдигер провёл 72 матча. В активе новичка синих 17 матчей за сборную Германии и победа на Кубке конфедераций — 2017.
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