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9 июля 2017, 18:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» объявил о переходе Рюдигера из «Ромы»

«Челси» объявил о переходе из «Ромы» защитника Антонио Рюдигера. Контракт с игроком сборной Германии рассчитан на пять лет. В лондонском клубе 24-летний Рюдигер будет выступать под 2-м номером.

Челси объявил о переходе из Ромы защитника Антонио Рюдигера. Увеличить
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«Это потрясающее ощущение, потому что не каждый футболист может получить возможность перейти в такой большой клуб. С нетерпением жду встречи с моими новыми одноклубниками, и очень горжусь тем, что официально стал игроком «Челси», — заявил Рюдигер.

В «Рому» защитник перешёл из «Штутгарта» летом 2015 года на правах аренды, а спустя год римский клуб выкупил его трансфер.

В составе итальянской команды Рюдигер провёл 72 матча. В активе новичка синих 17 матчей за сборную Германии и победа на Кубке конфедераций — 2017.

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