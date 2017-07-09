Гол-красавец Исаэля и сейв Покатилова после пенальти принесли «Кайрату» победу над аутсайдером КПЛ

Игра проходила сегодня, 9 июля, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 0:1.

Автором победного гола «Кайрата» стал Исаэль. Бразилец на 60-й минуте получил проникающую передачу от капитана Бауыржана Исламхана и красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Дениса Толебаева.

При этом на 87-й минуте «Кайрат» мог пропустить гол, но свою команду спас Стас Покатилов, отразивший удар нападающего Юрия Перцуха с пенальти.

На счету «Кайрата» теперь 12 побед в КПЛ-2017. С 43 очками алматинцы идут вторыми и уступают действующим чемпионам из «Астаны» пять баллов.