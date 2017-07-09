Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30330900/
9 июля 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Гол-красавец Исаэля и сейв Покатилова после пенальти принесли «Кайрату» победу над аутсайдером КПЛ

Футболисты «Акжайыка» проиграли алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 9 июля, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 0:1.

Автором победного гола «Кайрата» стал Исаэль. Бразилец на 60-й минуте получил проникающую передачу от капитана Бауыржана Исламхана и красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Дениса Толебаева.

При этом на 87-й минуте «Кайрат» мог пропустить гол, но свою команду спас Стас Покатилов, отразивший удар нападающего Юрия Перцуха с пенальти.

На счету «Кайрата» теперь 12 побед в КПЛ-2017. С 43 очками алматинцы идут вторыми и уступают действующим чемпионам из «Астаны» пять баллов.

Что касается «Акжайыка», то уральцы не могут победить уже два месяца. На счету команды Вахида Масудова девять поражений и с 15 очками она располагается на последнем месте, проигрывая «Актобе» строчку из-за дополнительных показателей.

Акжайык
Новости Матчи Состав
Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Оджиджа-Офоэ, которым интересовался «Краснодар», перешел в «Олимпиакос»

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Греческий «Олимпиакос» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с выступавшим за польскую «Легию» футболистом Вадисом Оджиджа-Офоэ, которым ранее интересовался «Краснодар».
Еще 7 новостей  Все новости
9 июля

У Хорна очень грязный стиль. Рефери сказал, что с левшами такое бывает - тренер Пакьяо

"Ордабасы" после вылета из Лиги Европы победил "Шахтер" в КПЛ

Гол-красавец Исаэля и сейв Покатилова после пенальти принесли "Кайрату" победу над аутсайдером КПЛ