Гол-красавец Исаэля и сейв Покатилова после пенальти принесли «Кайрату» победу над аутсайдером КПЛ
Футболисты «Акжайыка» проиграли алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 19-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 9 июля, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 0:1.
Автором победного гола «Кайрата» стал Исаэль. Бразилец на 60-й минуте получил проникающую передачу от капитана Бауыржана Исламхана и красивым ударом
При этом на 87-й минуте «Кайрат» мог пропустить гол, но свою команду спас Стас Покатилов, отразивший удар нападающего Юрия Перцуха с пенальти.
На счету «Кайрата» теперь 12 побед в КПЛ-2017. С 43 очками алматинцы идут вторыми и уступают действующим чемпионам из «Астаны» пять баллов.
Что касается «Акжайыка», то уральцы не могут победить уже два месяца. На счету команды Вахида Масудова девять поражений и с 15 очками она располагается на последнем месте, проигрывая «Актобе» строчку
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