«Ордабасы» после вылета из Лиги Европы победил «Шахтер» в КПЛ

Игра проходила сегодня, 9 июля, на стадионе «Намыс» в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол на 74-й минуте забил сербский форвард Срджан Вуяклия. Новичок «Ордабасы» вышел на замену и отличился в дебютном матче за клуб, при этом мяч в ворота он отправлял в окружении четырех соперников.

Для «Ордабасы» эта победа стала 12-й, а «Шахтер» потерпел 11-е поражение. С 38 очками шымкентцы идут на третьем месте в КПЛ, а «Шахтер» с 18 баллами занимают восьмую строчку. Для «Ордабасы» прошедший матч стал первым после вылета из Лиги Европы от боснийского «Широки Бриега» (0:2, 0:0).