Эд Вудворд: Потребуются десятилетия, чтобы хоть кто-то смог повторить путь Руни в «МЮ»
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что нападающий Уэйн Руни ушел из клуба по собственному желанию.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня англичанин вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет.
— Уэйн был невероятно полезен для «Манчестер Юнайтед» с момента своего появления в команде, — цитирует клубная
Он создавал невероятные моменты в лучшие годы нашей команды. Руни покидает нас в качестве лучшего бомбардира в истории «Манчестер Юнайтед», завоевавшего главные трофеи в мировом футболе. Потребуются десятилетия, чтобы хоть
Я очень благодарен Руни за то, что он в качестве капитана команды на протяжении трех лет достойно вел команду вперед. От имени всего клуба и миллионов поклонников команды по всему миру мы желаем Уэйну всего наилучшего в следующем этапе его невероятной карьеры.
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