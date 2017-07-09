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9 июля 2017, 17:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Эд Вудворд: Потребуются десятилетия, чтобы хоть кто-то смог повторить путь Руни в «МЮ»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что нападающий Уэйн Руни ушел из клуба по собственному желанию.

<nobr>Вице-президент</nobr> Манчестер Юнайтед Эд Вудворд заявил что нападающий <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> ушел из клуба по собственному желанию. Увеличить
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Сегодня англичанин вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет.

— Уэйн был невероятно полезен для «Манчестер Юнайтед» с момента своего появления в команде, — цитирует клубная пресс-служба Вудворта. — 13 сезонов назад к нам пришел взрывной и безумно талантливый подросток. Мы все помним его хет-трик в матче против «Фенербахче». Только он мог совершить великолепный удар через себя в игре с «Манчестер Сити». Но после долгих обсуждений было принято решение удовлетворить просьбу форварда о возвращении в его родную команду.

Он создавал невероятные моменты в лучшие годы нашей команды. Руни покидает нас в качестве лучшего бомбардира в истории «Манчестер Юнайтед», завоевавшего главные трофеи в мировом футболе. Потребуются десятилетия, чтобы хоть кто-то смог приблизиться к рекорду столь великого форварда.

Я очень благодарен Руни за то, что он в качестве капитана команды на протяжении трех лет достойно вел команду вперед. От имени всего клуба и миллионов поклонников команды по всему миру мы желаем Уэйну всего наилучшего в следующем этапе его невероятной карьеры.

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