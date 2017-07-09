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9 июля 2017, 17:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» опубликовал видео, посвящённое Руни

«Манчестер Юнайтед» в своём «твиттере» опубликовал видео, посвящённое карьере в клубе 31-летнего нападающего Уэйна Руни.

Манчестер Юнайтед в своём <span class=error>твиттере</span> опубликовал видео посвящённое карьере в клубе 31-летнего нападающего <span class=error>Уэйна</span> <span class=error>Руни</span>. Увеличить
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Форвард на протяжении 13 лет выступал за «МЮ», а сегодня, 9 июля, было объявлено о его возвращении в «Эвертон».

Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.

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Новости Зарубежного футбола

Канчельскис: Руни еще сможет принести пользу «Эвертону» и сборной Англии

Канчельскис: Руни еще сможет принести пользу «Эвертону» и сборной Англии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Форвард Уэйн Руни еще сможет принести пользу сборной Англии и клубу «Эвертон». Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
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