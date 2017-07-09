«Манчестер Юнайтед» опубликовал видео, посвящённое Руни

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Форвард на протяжении 13 лет выступал за «МЮ», а сегодня, 9 июля, было объявлено о его возвращении в «Эвертон».

Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Our special video celebrates <a href="https://twitter.com/WayneRooney">@WayneRooney</a>'s 13 years at <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a>... <a href="https://twitter.com/hashtag/FarewellToALegend?src=hash">#FarewellToALegend</a> <a href="https://t.co/ZpQn3kRpZ1">pic.twitter.com/ZpQn3kRpZ1</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/884039340384321536">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>