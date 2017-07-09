Канчельскис: Руни еще сможет принести пользу «Эвертону» и сборной Англии

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В воскресенье ливерпульский клуб объявил о переходе Руни из «Манчестер Юнайтед». Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года. В минувшем сезоне нападающий провел за МЮ 25 матчей в чемпионате Англии, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В конце мая форвард не был вызван в сборную Англии для подготовки к матчам с командами Шотландии и Франции.

«В свое время благодаря Уэйну «Эвертон» сумел остаться в премьер-лиге. Когда его продавали в «Манчестер Юнайтед», мерсисайдцы, находившиеся в непростом финансовом положении, смогли получить солидную по тем меркам сумму, которая помогла удержаться клубу на плаву. Теперь Руни вернулся домой в родной клуб. Уверен, что его тепло встретят на «Гудисон Парке», — считает Канчельскис.

«В МЮ он стал лучшим бомбардиром клуба и сборной Англии по футболу, в “Эвертоне” ему бы не удалось настолько раскрыться, — продолжил собеседник ТАСС. — Причиной ухода Руни стал Жозе Моуринью и его модель игры, в которой форварду нет места. Уэйн посчитал неправильным сидеть на скамейке, его можно понять».

«Руни всего 31 год, у него есть время, чтобы доказать, что он не списанный футболист. Он может еще принести пользу сборной Англии и «Эвертону», — заключил эксперт.

Руни выступал за «Эвертон» с 2002 по 2004 год, сыграв за команду 77 матчей и забив 17 мячей. Летом 2004 года форварда купил «Манчестер Юнайтед» за 25,6 млн фунтов. В составе клуба из Манчестера Руни выиграл Лигу чемпионов, стал пятикратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка страны, а также победителем клубного чемпионата мира.