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9 июля 2017, 16:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью включил 27 футболистов в состав «МЮ» на предсезонный тур в США

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал список из 27 игроков на предсезонный тур в США.

Манчестер Юнайтед на своём официальном сайте опубликовал список из 27 игроков на предсезонный тур в США. Увеличить
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В списке отсутствует нападающий Ромелу Лукаку, так как его переход из «Эвертона» в «МЮ» официально ещё не завершён.

Состав манкунианцев на предсезонный тур выглядит так: де Хеа, Ромеро, Ж. Перейра, Валенсия, Дармиан, Фосу-Менса, Бейи, Блинд, Джонс, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Туанзебе, Рохо, Шоу, Митчелл, Янг, Кэррик, Феллайни, Эррера, МакТоминай, Погба, Лингард, Мхитарян, Мата, А. Перейра, Марсьяль, Рашфорд.

15 июля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси», 17-го — с «Реал Солт-Лейк», 20-го — с «Манчестер Сити», 23-го — с «Реалом», 26-го — с «Барселоной». 30 июля после возвращения из США подопечные Жозе Моуринью в Осло встретятся с «Волеренгой», а 2 августа сыграют с «Сампдорией» в Дублине.

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