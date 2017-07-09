Моуринью включил 27 футболистов в состав «МЮ» на предсезонный тур в США
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал список из 27 игроков на предсезонный тур в США.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В списке отсутствует нападающий Ромелу Лукаку, так как его переход из «Эвертона» в «МЮ» официально ещё не завершён.
Состав манкунианцев на предсезонный тур выглядит так: де Хеа, Ромеро, Ж. Перейра, Валенсия, Дармиан,
15 июля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси», 17-го — с «Реал Солт-Лейк», 20-го — с «Манчестер Сити», 23-го — с «Реалом», 26-го — с «Барселоной». 30 июля после возвращения из США подопечные Жозе Моуринью в Осло встретятся с «Волеренгой», а 2 августа сыграют с «Сампдорией» в Дублине.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter