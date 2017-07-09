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9 июля 2017, 15:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Роналду сообщил о своем намерении остаться в «Реале»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжит выступать за мадридский клуб.

Нападающий Реала Криштиану Роналду продолжит выступать за мадридский клуб. Увеличить
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По информации AS, 32-летний португалец уже сообщил о своем решении руководству.

Ранее сообщалось, что португалец намерен покинуть «Реал», поскольку полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от уплаты налогов. Президент мадридцев Флорентино Перес позже сообщил, что ничего не знает о планах игрока и переговорит с ним после завершения Кубка конфедераций-2017.

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