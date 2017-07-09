Роналду сообщил о своем намерении остаться в «Реале»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжит выступать за мадридский клуб.
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По информации AS, 32-летний португалец уже сообщил о своем решении руководству.
Ранее сообщалось, что португалец намерен покинуть «Реал», поскольку полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от уплаты налогов. Президент мадридцев Флорентино Перес позже сообщил, что ничего не знает о планах игрока и переговорит с ним после завершения Кубка конфедераций-2017.
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