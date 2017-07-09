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9 июля 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Себальос перейдёт из «Бетиса» в «Реал» за 18 млн евро

«Реал» договорился о переходе полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса.

Себальос перейдёт из Бетиса в Реал за 18 млн евро - Фото Увеличить
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20-летний испанец перейдёт в мадридский клуб за € 18 млн и подпишет контракт сроком на шесть лет, информирует Marca.

Ожидается, что Себальос завтра, 10 июля, пройдёт медицинское обследование для «Реала» и поставит подпись под соглашением со «сливочными». Молодой хавбек выбирал между «Реалом» и «Барселоной» и отдал предпочтение «Королевскому клубу».

В минувшем сезоне Себальос провёл 30 матчей в испанской Примере и забил два гола.

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