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9 июля 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фанаты 3 миллиона раз попросили Косту перейти в «Бешикташ»

Фанаты «Бешикташа» устроили атаку на страницу нападающего «Челси» Диегу Косты в Инстаграме.

Фанаты Бешикташа устроили атаку на страницу нападающего Челси Диегу Косты в Инстаграме. Увеличить
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Под последней на данный момент публикацией форварда сборной Испании турецкие фанаты около 3-х миллионов раз призвали игрока перейти в стамбульский клуб.

Кроме того, фотография Косты собрала рекордное количество комментариев, опередив по этому показателю пост американской певицы Селены Гомес, сделанный еще в 2016 году. После того, как об этом написали турецкие СМИ, фанаты «Бешикташа» переключились на снимок Гомес и стали там писать: «Переходи в “Бешикташ”, Диегу Коста».

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