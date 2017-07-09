Анри сравнил Месси с «Моной Лизой»
Бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри считает, что продление контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной» было неизбежно.
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По мнению француза, заменить аргентинца в каталонском клубе нереально.
«Мог ли контракт не быть продлён? Конечно нет. Кто может заменить Месси в “Барселоне”?
Прежний контракт Лионеля истекал летом 2018 года, но каталонцы договорились с нападающим о продлении соглашения. Новый договор, рассчитанный до 2021 года, будет подписан, когда Месси вернётся в команду для участия в предсезонной подготовке.
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