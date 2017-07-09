«Сербский скрипач». Пять фактов о новичке «Ордабасы» Срджане Вуяклии

1. В карьере 29-летнего форварда были исключительно сербские команды — «Ветерник», «Нови Сад», «Спартак Суботица», «Хайдук» (Кула), «Банат», «Пролетер», «Борац» и «Црвена Звезда», однако на полсезона (июль 2012 — январь 2013) его занесло в «Аль-Шабаб» из ОАЭ.



2. Пик результативности Вуяклии пришелся на сезон-2015/16, когда он в составе «Бораца» наколотил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.



3. Свое прозвище — «Скрипач» — Срджан получил за соответствующее празднование голов.



4. На протяжении карьеры Вуяклия не провел ни одного матча в еврокубках. К слову, в этом году он уже не сможет испытать это приятное волнение перед выходом на поле — в первом квалификационном раунде Лиги Европы «Ордабасы» уступил по сумме двух матчей боснийскому «Широки Бриег» (0:2).



5. Как признался сам футболист, на самом деле в игре на скрипке он не силен — в отличие от пианино.