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8 июля 2017, 23:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Команды Роналдиньо и Гиггза сыграли в Пакистане с целью популяризации футбола

В пакистанском городе Карачи состоялся показательный матч с участием звёзд футбола с целью помочь игре набрать популярность в стране, пишет Daily Pakistan.

В пакистанском городе Карачи состоялся показательный матч с участием звёзд футбола с целью помочь игре набрать популярность в стране пишет Daily Pakistan. Увеличить
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Команда, лидером которой был чемпион мира 2002 года Роналдиньо, сыграла с коллективом во главе с легендой «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу команды бразильца. Помимо Гиггза и Роналдиньо, во встрече приняли участие такие игроки, как Николя Анелька, Робер Пирес, Дэвид Джеймс и другие.

Завтра, 9 июля, в Карачи состоится второй из двух запланированных звёздами футбола показательных матчей. Организаторы встречи отмечают, что их цель не только повысить интерес к футболу в Пакистане, но и показать, что уровень безопасности на стадионах в стране вырос.
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