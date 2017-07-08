Зидан сделает своего сына третьим голкипером «Реала» в сезоне-2017/18
Вратарь молодежной команды «Реала» Лука Зидан станет третьим голкипером главной команды мадридцев в предстоящем сезоне, информирует Marca.
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Такое решение принял главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.
Рубен Яньес, исполнявший роль третьего вратаря «Реала» в минувшем сезоне и не сыгравший ни в одном из матчей, летом намерен сменить команду. Его место, по плану французского специалиста, займет 19-летний Зидан.
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