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8 июля 2017, 23:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зидан сделает своего сына третьим голкипером «Реала» в сезоне-2017/18

Вратарь молодежной команды «Реала» Лука Зидан станет третьим голкипером главной команды мадридцев в предстоящем сезоне, информирует Marca.

Вратарь молодежной команды Реала Лука <span class=error>Зидан</span> станет третьим голкипером главной команды <span class=error>мадридцев</span> в предстоящем сезоне. Увеличить
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Такое решение принял главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

Рубен Яньес, исполнявший роль третьего вратаря «Реала» в минувшем сезоне и не сыгравший ни в одном из матчей, летом намерен сменить команду. Его место, по плану французского специалиста, займет 19-летний Зидан.

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