Футбольный клуб «Вольфсбург» подписал четырехлетний контракт с полузащитником Камачо
Испанский полузащитник Игнасио Камачо перешел из «Малаги» в «Вольфсбург», сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
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Соглашение с Камачо рассчитано до 2021 года. Другие подробности контракта не сообщаются.
«Бундеслига высоко ценится в Испании, а “Вольфсбург” хорошо запомнился домашней победой над “Реалом”. Я с нетерпением жду немецкого футбола, мне всегда он нравился, потому что здесь большое внимание уделяется тактике в сочетании с атакующей игрой», — заявил Камачо.
В прошлом сезоне 27-летний хавбек сыграл в составе «Малаги» в 35 матчах чемпионата Испании и забил четыре мяча. Также в активе Камачо одна проведенная встреча за сборную Испании.
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