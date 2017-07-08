Футбольный клуб «Вольфсбург» подписал четырехлетний контракт с полузащитником Камачо

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Соглашение с Камачо рассчитано до 2021 года. Другие подробности контракта не сообщаются.

«Бундеслига высоко ценится в Испании, а “Вольфсбург” хорошо запомнился домашней победой над “Реалом”. Я с нетерпением жду немецкого футбола, мне всегда он нравился, потому что здесь большое внимание уделяется тактике в сочетании с атакующей игрой», — заявил Камачо.

В прошлом сезоне 27-летний хавбек сыграл в составе «Малаги» в 35 матчах чемпионата Испании и забил четыре мяча. Также в активе Камачо одна проведенная встреча за сборную Испании.