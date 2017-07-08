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8 июля 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольный клуб «Вольфсбург» подписал четырехлетний контракт с полузащитником Камачо

Испанский полузащитник Игнасио Камачо перешел из «Малаги» в «Вольфсбург», сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.

Испанский полузащитник <span class=error>Игнасио</span> <span class=error>Камачо</span> перешел из Малаги в Вольфсбург сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба. Увеличить
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Соглашение с Камачо рассчитано до 2021 года. Другие подробности контракта не сообщаются.

«Бундеслига высоко ценится в Испании, а “Вольфсбург” хорошо запомнился домашней победой над “Реалом”. Я с нетерпением жду немецкого футбола, мне всегда он нравился, потому что здесь большое внимание уделяется тактике в сочетании с атакующей игрой», — заявил Камачо.

В прошлом сезоне 27-летний хавбек сыграл в составе «Малаги» в 35 матчах чемпионата Испании и забил четыре мяча. Также в активе Камачо одна проведенная встреча за сборную Испании.

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