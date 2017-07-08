Хавбек «Аякса» находится в искусственной коме

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Отмечается, что состояние игрока стабильно, и ему не требуются аппараты жизнеобеспечения. Врачи находятся в поисках оптимального лечения для хавбека.

Напомним, что Нури потерял сознание во время товарищеской игры против «Вердера». Футболисту стало плохо на 72-й минуте встречи. Голландец марокканского происхождения лег возле бровки на левом фланге, после чего потерял сознание.

На поле выбежала бригада медицинской помощи, которая после некоторых раздумий использовала дефибриллятор. Позже прямо на поле приземлился вертолет скорой помощи, на котором Нури доставили в госпиталь. У врачей было подозрение на аритмию.

В прошлом сезоне Нури провел 41 матч на клубном уровне, забил 11 голов и 14 раз ассистировал партнерам.