Андрей Аршавин и Георгий Жуков пропустят матч «Кайрата» в КПЛ
Алматинский «Кайрат» отправился на гостевой матч 19-го тура казахстанской
премьер-лиги с «Акжайыком» без полузащитников Андрея Аршавина и Георгия Жукова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Подопечным Кахабера Цхададзе прибыли в Уральск 8 июля прямиком из Литвы, где провели ответный матч Лиги Европы против «Атлантаса». Но не на всех своих игроков может рассчитывать наставник алматинцев:
Кроме того,
Матч «Акжайык» — «Кайрат» состоится 9 июля и начнется в 19:00 по астанинскому времени. Алматинцы с 40 очками идут на втором месте в таблице КПЛ и уступают восемь баллов «Астане», которая пока провела на одну встречу больше. Что касается «Акжайыка», то он с 15 очками идет на последней, 12-й, строчке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter