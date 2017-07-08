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8 июля 2017, 21:46 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Андрей Аршавин и Георгий Жуков пропустят матч «Кайрата» в КПЛ

Алматинский «Кайрат» отправился на гостевой матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги с «Акжайыком» без полузащитников Андрея Аршавина и Георгия Жукова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечным Кахабера Цхададзе прибыли в Уральск 8 июля прямиком из Литвы, где провели ответный матч Лиги Европы против «Атлантаса». Но не на всех своих игроков может рассчитывать наставник алматинцев: из-за небольшого повреждения таза, полученного еще в первом матче с литовцами, остался дома, Жуков, а Аршавину предстоит отбыть одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Кроме того, по-прежнему в лазарете «Кайрата» находятся фланговые защитники Ермек Куантаев и Станислав Лунин, который из-за травмы ни разу не играл в этом сезоне.

Матч «Акжайык» — «Кайрат» состоится 9 июля и начнется в 19:00 по астанинскому времени. Алматинцы с 40 очками идут на втором месте в таблице КПЛ и уступают восемь баллов «Астане», которая пока провела на одну встречу больше. Что касается «Акжайыка», то он с 15 очками идет на последней, 12-й, строчке.

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