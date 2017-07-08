Определились очередные участники 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу

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Минские «Крумкачы» разгромили «Молодечно» — 3:0, а «Слуцк» дожал житковичский ЮАС в овертайме с тем же результатом. Со счетом 2:0 жодинское «Торпедо-БелАЗ» победило «Смолевичи-СТИ», «Городея» — микашевичский «Гранит». Два матча завершились с минимальным результатом 1:0 — новополоцкий «Нафтан» выиграл у футболистов «Барановичей», «Витебск» взял верх над гомельским «Локомотивом».

Результаты встреч, состоявшихся ранее:

СДЮШОР-8 (Гомель) — «Неман» (Гродно) — 0:7,

«Неман-Агро» (Столбцы) — БАТЭ (Борисов) — 1:5,

«Волна» (Пинск) — «Минск» — 0:1,

«Орша» — «Славия» (Мозырь) — 1:1 (по пенальти — 4:3),

«Сморгонь» — «Динамо» (Брест) — 1:4.

Еще 4 матча 1/16 финала состоятся в воскресенье, 9 июля: «Слоним» — «Днепр» (Могилев), «Чисть» — «Динамо» (Минск), «Луч» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск), «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район).