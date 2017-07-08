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8 июля 2017, 20:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хавбека «Аякса» эвакуировали с поля на вертолёте во время товарищеской игры

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури рухнул на поле без сознания во время товарищеского матча с «Вердером».

Полузащитник <span class=error>Аякса</span> Абдельхак <span class=error>Нури</span> рухнул на поле без сознания во время товарищеского матча с <span class=error>Вердером</span>. Увеличить
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На поле приземлился вертолёт, на котором 20-летнего футболиста госпитализировали. Присутствовавших на игре болельщиков попросили покинуть стадион. По последним данным, у Нури случилась сердечная аритмия. Его состояние стабильно.

Абдельхак Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

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