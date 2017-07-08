Хавбека «Аякса» эвакуировали с поля на вертолёте во время товарищеской игры

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На поле приземлился вертолёт, на котором 20-летнего футболиста госпитализировали. Присутствовавших на игре болельщиков попросили покинуть стадион. По последним данным, у Нури случилась сердечная аритмия. Его состояние стабильно.

Абдельхак Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ajax midfielder Abdelhak Nouri has collapsed on the pitch during a friendly against Werder Bremen. More to follow... <a href="https://t.co/wn5Lvaj52U">pic.twitter.com/wn5Lvaj52U</a></p>— MailOnline Sport (@MailSport) <a href="https://twitter.com/MailSport/status/883719666539089920">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>