«Тараз» обыграл «Атырау» в 19-м туре КПЛ
В Атырау завершился матч 19-го тура футбольной
премьер-лиги, в котором одноименный клуб принимал «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Автором единственного года в составе хозяев стал Марат Хайруллин, забивший на 64-й минуте. У «Тараза» же отличились
Напомним, сегодня состоялся еще один матч 19-го тура КПЛ, в котором «Актобе» победил «Окжетпес» и поднялся с последнего места в турнирной таблице.