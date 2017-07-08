«Тараз» обыграл «Атырау» в 19-м туре КПЛ

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Автором единственного года в составе хозяев стал Марат Хайруллин, забивший на 64-й минуте. У «Тараза» же отличились Жан-Эд Морис (`17, `71) и Абзал Таубай (`75).

Напомним, сегодня состоялся еще один матч 19-го тура КПЛ, в котором «Актобе» победил «Окжетпес» и поднялся с последнего места в турнирной таблице.