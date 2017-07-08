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8 июля 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Леонид Слуцкий: Матчи с «Нантом», «Аяксом» и «Бенфикой» помогут понять уровень «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о том, как будет проходить работа команды на тренировочном сборе в Португалии.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> рассказал о том как будет проходить работа команды на тренировочном сборе в Португалии. Увеличить
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— Это очень важный тренировочный сбор. Мы проведем много времени вместе. Помимо тренировок у нас будут теоретические занятия, индивидуальные беседы и товарищеские матчи. Все это очень важно для создания команды и для того, что бы лучше понимать друг друга.

Я с нетерпением жду игр с «Оксфордом» и «Бристоль Роверс», потому что это наши первые матчи. Следом нас предстоит игра против «Бенфики», которая является участником Лиги чемпионов. Также нам предстоят матчи с «Нантом» и «Аяксом». Последние три игры предсезонной подготовки очень важны, поскольку помогут понять наш уровень в сравнении с очень серьезными соперниками, — рассказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Халла».

Добавим, что на сборах в Португалии «Халл» проведет 12 дней.

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