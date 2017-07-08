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8 июля 2017, 18:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Шанхай Шэньхуа» Пойета вырвал ничью у «Цзянсу» Капелло

В матче 16-го тура чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» под руководством Фабио Капелло сыграл вничью с «Шанхай Шэньхуа», которым руководит Густаво Пойет.

В матче 16-го тура чемпионата Китая <span class=error>Цзянсу</span> <span class=error>Сунин</span> под руководством <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Капелло</span> сыграл вничью с Шанхай Шэньхуа которым руководит <span class=error>Густаво</span> <span class=error>Пойет</span>. Увеличить
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Отметим, что шанхайцы уступали 0:2, но смогли дважды забить в последней десятиминутке.

Еще в одном поединке «Гуанчжоу Эвергранд» под началом Луиза Фелипе Сколари уступил «Бэйцзин Гоань» (0:2) Роджера Шмидта. «Гуанчжоу» по-прежнему лидирует в таблице, н по потерянным очкам пропустил вперед «Шанхай Шанган», который возглавляет Андре Виллаш-Боаш.

Чемпионат Китая

Суперлига

16-й тур

«Яньбянь» — «Чунцин» — 0:4 (0:0).

Голы: Нань Сон, 46 (0:1). Кардес, 52 — с пенальти (0:2). Фернандинью, 83 (0:3). Кардес, 86 (0:4).

«Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 2:0 (1:0).

Голы: Сориано, 1 (1:0). Сориано, 51 (2:0).

«Ляонин Хувин» — «Гуйчжоу Чжичэн» — 0:1 (0:0).

Гол: Елавич, 18 — с пенальти.

«Хэбэй» — «Хэнань» — 2:3 (0:2).

Голы: Жэнь Хан, 11 — в свои ворота (0:1). Бассогог, 15 (0:2). Бассогог, 58 (0:3). Лавесси, 75 (1:3). Лавесси, 84 (2:3).

«Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (2:0).

Голы: У Си, 2 (1:0). Алекс Тейшейра, 33 — с пенальти (2:0). Дж. Морено, 82 (2:1). Дж. Морено, 90+4 (2:2).
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