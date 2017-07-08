«Актобе» победил «Окжетпес» и поднялся с последнего места КПЛ
Футбольный клуб «Актобе» одержал домашнюю победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В рамках 19-го тура «Актобе» принимал кокшетауский «Окжетпес». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Душан Савич оформил дубль, отличившись на 14-й и 38-й минутах. На 87-й минуте точку в матче поставил Бауыржан Байтана.
Таким образом, «Актобе» поднялся с последнего места в турнирной таблице, обойдя «Акжайык».
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