«Под ноль». Как «Атлетик» поддержал Йерая
Испанские футболисты и болельщики всем миром поддерживают защитника команды из Бильбао Йерая Альвареса Лопеса в его борьбе с раком.
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СИМВОЛ МУЖЕСТВА.
Йераю лишь 22 года, но он достиг такого уровня известности и симпатий к нему со стороны болельщиков всей страны, какой не снился даже иным футбольным звезда. Аршавина после полуфинала чемпионата Европы и покера в ворота «Ливерпуля» не поддерживали в российском обществе так сильно, как защитника «Атлетика» — в испанском. Его фамилия дважды — в декабре и в июне — подолгу возглавляла список хэштэгов испанского твиттера. Добрые пожелания игроку пишут десятки тысяч людей, про Йерая постоянно говорят на телевидении и радио. При этом речь идет о футболисте, не забившем ни одного гола на взрослом уровне и сыгравшего лишь 26 матчей в испанской примере и только один — за молодежную сборную.
Йерай стал в Испании символом мужества в борьбе с самым страшным современным заболеванием — раком. Шокирующий диагноз был поставлен футболисту в 21 год во время его первого сезона в основном составе «Атлетика». Защитник дебютировал в испанском чемпионате в сентябре 2016-го, но сразу же превратился в основного игрока и постоянно выходил в стартовом составе — когда мог. В декабре пришлось сделать паузу длиной в полтора месяца. Незадолго до Рождества Йерай почувствовал боль в паху и обратился к врачу «Атлетика». Ему сделали УЗИ и решили провести на следующий день полномасштабное обследование. Оно выявило рак яичка.
Президент «Атлетика» Хосу Уррутия позже вспоминал, что решил сразу же встретиться с юным футболистом и ожидал найти его шокированным и отчаявшимся, но вместо этого увидел собранного и спокойного человека. Говорят, скорее самому Йераю пришлось успокаивать президента клуба и партнеров по команде, чем наоборот. В клубе решили не делать тайны из случившегося, а после публикации страшного диагноза футболист получил мощнейшую волну поддержки. В тот день страницы ведущих испанских игроков и клубов в социальных сетях были посвящены одной главной теме и заполнены трогательными словами поддержки Йерая.
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
27 декабря защитнику в его родном баскском городе Баракальдо сделали операцию по удалению опухоли. Новый год он отметил в больнице, а уже шестого января приехал на… тренировку «Атлетика». Вся Испания следила за восстановлением Йерая, шедшим поразительно быстро. Уже 17 января он провел первое занятие в общей группе, на следующей домашней игре попал в заявку и даже разминался под мощнейшее скандирование его фамилии всем стадионом.
Тогдашний главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде не стал спешить с возвращением Йерая в строй и отложил его на неделю — до матча на «Камп Ноу» 4 февраля. Игроки «Барселоны» еще несколькими неделями ранее выходила на матч в футболках с надписью «Держись, Йерай», а каталонцы в принципе относятся к баскам с особой симпатией. Неудивительно, что болельщики «Барсы» встретили его в этот день так, словно это был Месси. Защитник впервые в жизни играл на самом большом стадионе Европы, где блистал его любимый футболист Пуйоль, которого Йерай напоминает не только позицией на поле и манерой игры, но еще и длинными волосами. Йерай отыграл 90 минут, провел прекрасный матч и не был виновен ни в одном из трех голов, пропущенных в тот вечер «Атлетиком».
Спустя неделю он вернулся на «Сан-Мамес» и помог «Атлетику» выиграть у «Депортиво» (2:1). С тех пор баскского защитника встречали на каждом стадионе Испании как героя. В феврале «Атлетик» продлил с ним контракт до 2022 года с отступными в 30 миллионов евро. Этот шаг выглядел совсем не как дань уважения футболисту, сколько забота о будущем клуба: Йерай сразу же вернулся на тот же высочайший уровень, что показывал и в первой половине сезона. По итогам чемпионата он вошел если не в пятерку, то уж точно в десятку лучших центральных защитников испанской лиги.
«СУМАСШЕДШАЯ СЕМЬЯ».
Вместе с молодежной сборной Испании Йерай готовился к чемпионату Европы, когда у него выявили рецидив.
На днях футболисты «Атлетика» вышли из отпуска — ради нового участия в Лиге Европы им пришлось первыми в Испании начать предсезонную подготовку. И когда они увидели Йерая, который
Йерай назвал своих партнеров по команде «сумасшедшей семьей» и добавил в Инстаграме слова, которые стали своеобразным девизом в его борьбе с раком: «Когда кажется, что тебя прибили, то вставай и возвращайся. И будь спокоен, ведь ты выиграешь это сражение вместе с людьми, поддерживающими тебя».
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