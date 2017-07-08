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8 июля 2017, 17:11 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Латвийский «Спартак» перед встречей с «Астаной» в ЛЧ подписал 3-х игроков

Литовский «Спартак» перед встречей с «Астаной» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов подписал сразу трех игроков.

Как сообщает официальный сайт латвийцев, команду пополнили вратарь Виталий Мельниченко (из «Факела»), полузащитник Сармис Стуглис (Метта/ЛУ) и нападающий Азиз Ибрагимов («Машин Сази»). Напомним, что первый матч между «Астаной» и «Спартаком» состоится 12 июля в Юрмале.

Спартак Ю
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