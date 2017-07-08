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8 июля 2017, 17:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» близок к покупке форварда «Кёльна» Модеста за € 35,7 млн

Нападающий «Кёльна» Антони Модест может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Sport Bild.

По информации издания, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» договорился с немецким клубом о переходе 29-летнего французского футболиста за € 35,7 млн. Сторонам осталось уладить последние детали. Модесте подпишет контракт, который будет рассчитан до 2021 года, с зарплатой € 11 млн в год.

Модест перешёл в «Кёльн» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В минувшем сезоне чемпионата Германии форвард забил 25 голов и отдал две результативные передачи в 34 матчах.

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