«Тяньцзинь Цюаньцзянь» близок к покупке форварда «Кёльна» Модеста за € 35,7 млн

По информации издания, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» договорился с немецким клубом о переходе 29-летнего французского футболиста за € 35,7 млн. Сторонам осталось уладить последние детали. Модесте подпишет контракт, который будет рассчитан до 2021 года, с зарплатой € 11 млн в год.

Модест перешёл в «Кёльн» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В минувшем сезоне чемпионата Германии форвард забил 25 голов и отдал две результативные передачи в 34 матчах.