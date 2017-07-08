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8 июля 2017, 16:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Команда Капелло, ведя 2:0, упустила победу в матче китайской Суперлиги

«Цзянсу Сунин», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, в домашнем матче 16-го тура китайской Суперлиги сыграл вничью со счётом 2:2 с «Шанхай Шэньхуа».

«Цзянсу Сунин» был близок к тому, чтобы одержать первую победу в чемпионате под руководством Капелло, но, ведя 2:0, в концовке пропустил дважды.

В таблице китайского первенства команда итальянского специалиста располагается на предпоследней строчке, имея в активе столько же очков, сколько последняя команда.

Также стоит отметить поражение лидера «Гуанчжоу Эвергранд» в гостевом матче с «Бэйцзин Гоань» (0:2).
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