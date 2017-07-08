Команда Капелло, ведя 2:0, упустила победу в матче китайской Суперлиги

«Цзянсу Сунин» был близок к тому, чтобы одержать первую победу в чемпионате под руководством Капелло, но, ведя 2:0, в концовке пропустил дважды.

В таблице китайского первенства команда итальянского специалиста располагается на предпоследней строчке, имея в активе столько же очков, сколько последняя команда.

Также стоит отметить поражение лидера «Гуанчжоу Эвергранд» в гостевом матче с «Бэйцзин Гоань» (0:2).