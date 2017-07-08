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8 июля 2017, 16:40 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Днепр» получил нового наставника

Новым главным тренером «Днепра» стал 42-летний Александр Поклонский. Известный в прошлом защитник «Днепра» в последние годы возглавлял клубные команды U-19 и U-21.

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Также в штаб «Днепра» вошел экс-игрок команды Сергей Назаренко, для которого это дебют в тренерской карьере.

Помощниками Поклонского будут также Владимир Багмут, Владимир Геращенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физподготовке Константин Голуб, сообщает официальный сайт ФК «Днепр».

Изменения претерпел и состав команды. После того, как было прекращено сотрудничество с рядом игроков, выступавших в прошлом сезоне в основном составе, костяк «Днепра» составят футболисты бывших команд U-21 и U-19.

Вчера «Днепр» прошел процедуру заявки на участие в чемпионате и Кубке Украины. Команда выступит в Юго-Восточном дивизионе второй лиги.

Стартовый матч сезона «Днепр» проведет уже завтра, 9 июля. В предварительном раунде Кубка Украины команда на выезде сыграет с СКК «Демня».

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Михайленко, возглавлявший «Днепр» на протяжении прошлого сезона, отныне займет пост главного тренера СК «Днепр-1».

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