Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30324868/
8 июля 2017, 16:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Порту» отказался от перехода в «Рубин»

Защитник «Порту» Максимильяно Перейра не собирается покидать португальский клуб.

Как сообщает A Bola, у 33-летнего уругвайского игрока были предложения от казанского «Рубина» и из Китая, но он их отклонил.

Контракт Макси Перейры с «Порту» будет действовать ещё два года. В 77 матчах в составе «драконов» футболист забил три гола и сделал 17 голевых передач.

В «Порту» Макси Перейра перешёл летом 2015 года из «Бенфики».

Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО