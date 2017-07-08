Защитник «Порту» отказался от перехода в «Рубин»

Как сообщает A Bola, у 33-летнего уругвайского игрока были предложения от казанского «Рубина» и из Китая, но он их отклонил.

Контракт Макси Перейры с «Порту» будет действовать ещё два года. В 77 матчах в составе «драконов» футболист забил три гола и сделал 17 голевых передач.

В «Порту» Макси Перейра перешёл летом 2015 года из «Бенфики».