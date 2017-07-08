Лионель Месси вместо тюрьмы заплатит штраф в 252 тыс. евро
Испанский суд утвердил смену наказания для капитана сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.
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Как сообщает Marca, вместо лишения свободы на 21 месяц форвард заплатит штраф в 252 тысячи евро. Отец Месси Хорхе также должен заплатить штраф — 180 тыс. Суд принял во внимание безупречную репутацию Лионеля и тот факт, что он уже погасил задолженности.
Напомним, Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 миллиона евро в 2007, 2008 и 2009 годах.
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