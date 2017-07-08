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8 июля 2017, 16:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рахимов прибыл в расположение «Наполи»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, что прибыл на сбор итальянского «Наполи», в котором пройдёт стажировку.

После этого специалист отправится на стажировку в немецкий «Хоффенхайм».

«Я действительно пройду стажировку в «Наполи». Такой вариант появился сразу после окончания сезона, я об этом договаривался. Сейчас нахожусь в Димаро, где проводит свой сбор «Наполи». Сегодня утром смотрел на команду, вечером опять буду. Не знаю, когда вернусь к тренерской работе, это не от меня зависит. Но раз есть такая пауза, её надо чем-то заполнять. Сразу после «Наполи» я еду стажироваться в «Хоффенхайм». Они проводят первый сбор в Австрии, а потом возвращаются домой и проводят товарищеский матч с «Дерби Каунти» 29 июля. До этого времени, думаю, у меня получиться посмотреть на них.

После, если сложится, предложили посмотреть ещё на «Аталанту», которая будет недалеко на сборах. Но если с «Аталантой» ещё не ясно, то с «Наполи» и «Хоффенхаймом» всё уже решено, — поведал 52-летний Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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