Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30324783/
8 июля 2017, 16:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Украинский полузащитник прибыл в расположение «Иртыша»

Как стало известно «Динамомании», полузащитник «Александрии» Владислав Огиря находится на просмотре в казахстанском «Иртыше».

Как стало известно <span class=error>Динамомании</span> полузащитник Александрии Владислав <span class=error>Огиря</span> находится на просмотре в казахстанском Иртыше. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

27-летний футболист ранее выступал за «Олимпик», «Арсенал» из Белой Церкви и луганскую «Зарю».

Напомним, что в прошлом сезоне Огиря в составе «Александрии» провел 22 матча и забил 1 гол.

Иртыш П
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»