Украинский полузащитник прибыл в расположение «Иртыша»
Как стало известно «Динамомании», полузащитник «Александрии» Владислав Огиря находится на просмотре в казахстанском «Иртыше».
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27-летний футболист ранее выступал за «Олимпик», «Арсенал» из Белой Церкви и луганскую «Зарю».
Напомним, что в прошлом сезоне Огиря в составе «Александрии» провел 22 матча и забил 1 гол.
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