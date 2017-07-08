«Спартак» перед «Астаной» победил в Кубке Латвии

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Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:0. Голами отметились Эдгарс Гаурач (19-я минута, с пенальти) и Круно Иванчич (62-я).



Отметим, что для юрмальской команды эта игра была последней перед матчем с «Астаной» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов.



Первый матч «Спартак» — «Астана» состоится 12 июля в Юрмале. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на него: победа «Спартака» — 7.8, ничья — 4.54, победа «Астаны» — 1.45. Ответная игра пройдет 18 июля в Астане.