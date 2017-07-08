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8 июля 2017, 15:49 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш» усилился украинским хавбеком

27-летний украинский полузащитник Владислав Огиря прибыл в расположение «Иртыша», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он начинал карьеру вместе с Сергеем Малым. Увеличить
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Опорный хавбек «Александрии» сегодня прилетел в Павлодар и завтра должен заключить соглашение с «Иртышом». Огирю характеризуют как неуступчивого бойца, умеющего действовать на различных позициях в средней линии. Наличие такого игрока позволит Димитару Димитрову варьировать тактические модели игры своих подопечных.

В последнем сезоне Огиря выступал в составе «Александрии», на его счету 21 матч и один гол в высшей лиге Украины. Но основная часть его карьеры прошла в донецком «Олимпике». Начиналась его карьера в луганской «Заре», а затем продолжилась в «Арсенале» из Белой Церкви. Кстати, в этом клубе он играл бок о бок с защитником сборной Казахстана Сергеем Малым.

Напомним, что ранее павлодарцы подписали контракт с форвардом сборной Молдовы Игорем Бугаевым. Помимо него в «Иртыш» перешли сербские защитники Марио Маслач и Милош Стаменкович, и казахстанец Дамир Даутов. Также стоит отметить, что вчера павлодарцы расторгли контракт с нападающим Франком Джа Джедже.

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