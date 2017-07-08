Евдокимов стал главным тренером «Тобола»
Роберт Евдокимов, последним местом работы которого был «Оренбург», возглавил «Тобол», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.
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Ранее сообщалось, что контракт с 47-летним российский специалистом с командой из города Костанай будет рассчитан на полтора года.
В нынешнем сезоне казахстанского первенства «Тобол» после 18 сыгранных матчей идёт на пятом месте, имея в активе 25 очков.
Евдокимов по окончании сезона-2016/17 покинул «Оренбург», который вылетел из РФПЛ в ФНЛ. Он возглавлял российскую команду с 2012 года.
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