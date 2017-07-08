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Бельгийский «красный дьявол» возглавит атаку «красных дьяволов» из Англии. «Манчестер Юнайтед» объявил в субботу утром, что достиг договоренности с «Эвертоном» о трансфере 24-летнего бельгийского центрфорварда Ромелу Лукаку, призванного заменить покинувшего клуб Златана Ибрагимовича. Сумма сделки не разглашается, но ясно, что она значительно больше 53 миллионов евро, которые «Арсенал» заплатил за француза Ляказетта, а значит, рекорд межсезонья будет побит.

На днях ВВС и SkySport сообщали о 85 миллионов евро (75 миллионов фунтов). Правда, в пятницу сразу несколько британских СМИ выступили с утверждением, что «Эвертон» решил повысить цену, и потому «МЮ», возможно, придется в результате раскошелиться на 100−110 миллионов евро. Однако, во-первых, предусмотрены бонусы в сумме 15 миллионов фунтов (17 миллионов евро), а во-вторых, в сделку может быть включен трансфер в противоположном направлении Уэйна Руни, который оценивается в 10 миллионов фунтов (11 миллионов евро). Напомним, этот форвард начинал профессиональную карьеру в рядах как раз «ирисок».

КОНТЕ ДОСАДУЕТ И ЗЛИТСЯ.

Как написала в пятницу лондонская TheGuardian, Лукаку, отдыхавший в Калифорнии вместе с французом Полем Погба, игроком «МЮ» и тоже клиентом агента Мино Райолы, должен пройти медобследование в Лос-Анджелесе и присоединиться там в воскресенье к своей новой команде, которая прилетит в Америку на пять предсезонных матчей.

С одной стороны, что гонять человека туда-сюда через океан? С другой, так надежнее: «Челси», у которого «МЮ» перехватил игрока, к огромному разочарованию Антонио Конте, не нанесет ответный удар.

РЕКОРД БЕЛЬГИИ И МЕЖСЕЗОНЬЯ, ШЕСТОЙ ТРАНСФЕР В ИСТОРИИ.

Рекорд Бельгии в рейтинге трансферных цен обеспечен. Де Брейне перешел из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» за 74 миллиона евро. Далее в национальном «топе» располагаются Бентеке (из «Астон Виллы» в «Ливерпуль» за 46,5 миллиона евро); Э. Азар («Лилль» — «Челси»), Витсель («Бенфика» — «Зенит») и Батшуайи («Марсель» — «Челси») — все по 40 миллионов.

А в прейскуранте истории футбола уроженец Антверпена при уплаченных за него 85 миллионах займет 6-е место, втиснувшись между барселонскими звездами Неймаром и Суаресом, которые были приобретены соответственно у «Сантоса» и «Ливерпуля» за 88,2 и 82 миллиона евро. Выше его дружок Погба (из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов), Бэйл («Тоттенхэм» — «Реал», 101 миллион), Криштиану Роналду («МЮ» — «Реал», 94 миллиона) и Игуаин («Наполи» — «Ювентус», 90 миллионов). Де Брейне теперь будет замыкать мировую десятку.

К СТАРОМУ ЗНАКОМОМУ МОУРИНЬЮ.

В «Манчестер Юнайтед» Лукаку воссоединится с Жозе Моуринью, при которым покинул «Челси».

18-летний темнокожий бельгиец перешел в английский клуб из «Андерлехта» летом 2011 года за 15 миллионов евро (данные transfermarkt.com) при Андре Виллаш-Боаше. Следующий сезон он провел на правах аренды в «Вест Бромвич». Когда же вернулся, во главе «синих» стоял Моуринью. Под его руководством Ромелу проработал только два месяца, успев стать лучшим бомбардиром команды в межсезонье и не забить решающий пенальти в послематчевой серии Суперкубка УЕФА с «Баварией». Возможно, эта неудача и повлияла на его дальнейшую судьбу, но главное — в составе лондонцев были тогда Фернандо Торрес и Демба Ба, а в конце августа 2013-го подъехал из «Анжи» Это’О. Это было уже слишком. В последние часы трансферной кампании Лукаку отдали в аренду «Эвертону», а спустя год, несмотря на хороший сезон (15 голов в 31 матче премьер-лиги), продали за 25 миллионов фунтов (35,4 миллиона евро). Это произошло по-прежнему при Моуринью.

Португальцу, однако, не нравилось, что его представляли в СМИ виновником расставания с футболистом, отличавшимся в «Эвертоне». После того, как Лукаку, забив очередной гол, выразил надежду, что «Жозе это видел», Моуринью заявил: «Ромелу любит поговорить. Пусть он скажет всем причину, по которой его отдали в аренду».

Позже Лукаку признался на страницах The Gardian: «Все говорят, что я ушел из “Челси” из-за Моуринью. Это не так. Я сам попросил его отпустить меня, и он первым пожелал мне удачи».

А весной прошлого года во время сбора национальной команды Лукаку сказал бельгийской La Derniere Heure: «Говорят, я должен убедить Моуринью. Вопрос не в этом. В 20 лет я еще не был готов быть действительно эффективным в топ-клубе. Страница перевернута обеими сторонами».

У истории, тем не менее, будет продолжение.

ПОДДЕРЖКА ОТ ДРОГБА.

За четыре сезона в «Эвертоне» Лукаку принял участие в 166 матчах и забил 87 голов, то есть отмечался ими даже несколько чаще, чем в каждой второй игре. Показатели в премьер-лиге — 141 матч и 68 голов, из которых 25 — в прошлом сезоне, когда он уступил в споре бомбардиров чемпионата только Кейну из «Тоттенхэма» (29 голов). Пробивного нападающего ростом 190 см и весом 93 кг стали называть «новым Дрогба». При этом, очевидно, имелось в виду его грядущее возвращение в «Челси».

К слову четыре года назад ивуариец выразил поддержку молодому нападающему после незабитого пенальти в Суперкубке УЕФА, написав в Twitter: «Только тот, кто никогда не бьет пенальти, не промахивается. Тебе хватило сил, чтобы пробить. Ты еще учишься. Так же, как в свое время учился я, когда получил красную карточку в финале Лиги чемпионов в Москве или в полуфинале против “Барселоны”. Продолжай работать, придут лучшие времена, не сомневайся в этом. Ты играешь за “Челси”, и никогда не сдавайся».

В «МЮ» Лукаку заменит на острие атаки 35-летнего Златана Ибрагимовича (рост 195 см), который 20 апреля в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом» получил разрыв крестообразных связок колена. Продлевать отношения со шведом, у которого в конце июня истекло действие контракта, английский клуб не стал.

ХОЧЕТСЯ ТИТУЛОВ.

По итогам прошлого чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занял 6-е место, расположившись лишь на одну ступеньку выше «Эвертона». Но за ним мощная история, финансовые возможности, а впереди старт в Лиге чемпионов в качестве победителя Лиги Европы.

Лукаку хочется титулов. Пока у него есть только звание чемпиона Бельгии 2010 года в составе «Андерлехта».

— Хочу, чтобы тренер сказал: «Давайте, ребята выиграем что-нибудь! Хочу выигрывать титулы уже в следующем сезоне», — сказал он около года назад французскому изданию So Foot, конечно же, прекрасно осознавая, что «Эвертон» мог надеяться на победу разве что в одном из английских кубковых турниров.

ФУТБОЛ НА ЯЗЫКЕ ЛИНГАЛА.

В начале прошлого сезона в «Эвертоне» у Лукаку установилось отличное игровое взаимопонимание с Янником Боласи, уроженцем «Лиона», выбравшим сборную ДР Конго. Увы, в начале декабря этот левый атакующий полузащитник получил серьезную травму колена и выбыл примерно на год. Если бы не это, показатели «ирисок» и лично Лукаку, возможно, были бы выше.

— Мы друзья и к тому же на поле разговариваем друг с другом на языке лингала, который мало кто из защитников понимает, — поведал Лукаку журналистам после октябрьского матча с «Вест Хэм» (2:0), в котором он забил свой 50-й гол в составе «Эвертона», одновременно ставший для него сотым в чемпионатах Бельгии и Англии вместе взятых.

Отец форварда, Роже, которому сейчас 50 лет, выступал за сборную Заира — так в период с 1971 по 1997 называлась ныне ДР Конго. Перебравшись в возрасте 23 лет в Бельгию, он играл за «Серен», «Жерминаль Экерен», «Мехелен» и «Остенде». Сыновья выбрали «Красных дьяволов». На счету Ромелу 56 матчей и 20 голов за сборную. 22-летний Жордан Лукаку, ныне левый защитник «Лацио», провел за нее 7 матчей. Оба были участниками Euro-2016, а Ромелу выступал и на ЧМ-2014.

Бельгия управляла до 1960 года огромной территорией, на которой раскинулась ДР Конго, второе по площади государство Африки после Алжира. После обретения независимости страну называли то Конго-Леопольдвиль (чтобы отличать от бывшего французского владения, которое стало Конго-Браззавиль), то Конго-Киншаса, то Заиром. Большинство чернокожих в Бельгии происходят оттуда. Среди известных футболистов конголезская кровь есть у Батшуайи, Компани, Ванден Борре (последние двое конголезцы наполовину), а также Кабаселе и Бентеке, которые вообще родились в бывшем Заире.

ВОРОНЕЖСКОЕ КРЕЩЕНИЕ.

Ромелу — из молодых, да ранний. В бельгийском чемпионате он дебютировал 24 мая 2009 года, когда ему было 16 лет и 11 дней, выйдя на замену в матче «Андерлехта» со «Стандардом». В августе Лукаку сыграл в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Лионом». Хотя в сезоне 2009−2010 он даже не всегда находился в команде, так как должен был посещать школу.

Ему было все еще 16, когда 3 марта 2010 года Дик Адвокат выпустил его на несколько минут за национальную команду в товарищеском матче с Хорватией. А в ноябре 2010 года 17-летний Лукаку открыл счет своим голам за «Красных дьяволов», сделав дубль в воронежском матче с Россией (0:2). Вот таким своеобразным образом он отплатил Адвокату, который к тому времени сменил сборную.

Его выступления за Бельгию долго подвергались критике. Центрфорварда представляли большим, тяжеловатым и неуклюжим. Ариэль Якобс, наблюдавший за нападающим с 15 лет и запустивший его карьеру в «Андерлехте», задавался вопросами, как будет развиваться Ромелу, подавлявший сверстников физической силой, не «сдуется» ли лет через пять, впишется ли в «играющую» команду. Лукаку сам признавался, что в «Андерлехте», рано начав выступать за профессиональную команду, не закончил футбольное образование, что в «Челси» партнеры были хитрее него, что он многому учился у Дрогба. Но Ромелу прибавлял в технике и главное — забивал голы. «Больше, чем я к 23 годам, забивали только бразилец Роналдо и Месси», — заметил бельгиец осенью прошлого года.

Теперь он среди суперзвезд и в рейтинге трансферов.