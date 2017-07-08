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8 июля 2017, 14:13 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

Футболисты «Атлетика» побрились наголо в поддержку одноклубника

Футболисты «Атлетика» из Бильбао побрились наголо в поддержку центрального защитника команды Йерая Альвареса, у которого в прошлом году диагностировали рак.

Футболисты Атлетика из Бильбао побрились наголо в поддержку центрального защитника команды <span class=error>Йерая</span> Альвареса у которого в прошлом году диагностировали рак. Увеличить
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Игроки «Атлетика» из Бильбао провели акцию в поддержку центрального защитника команды Йерая Альвареса, у которого в прошлом году диагностировали рак. Футболисты побрились наголо, сообщает официальный твиттер клуба.

В декабре 2016 года врачи обнаружили у Йерая рак яичек. После этого защитник перенес операцию. В июне из-за аномального воспаления в области лимфатических желез ему пришлось покинуть расположение молодежной сборной Испании, дошедшей до финала на чемпионате Европы в Польше.

Врачи рекомендовали Йераю пройти курс химиотерапии. 22-летний футболист не сможет выходить на поле в течение трех месяцев. Действующий контракт защитника с «Атлетиком» рассчитан до лета 2022 года.

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