Футболисты «Атлетика» побрились наголо в поддержку одноклубника
Футболисты «Атлетика» из Бильбао побрились наголо в поддержку центрального защитника команды Йерая Альвареса, у которого в прошлом году диагностировали рак.
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Игроки «Атлетика» из Бильбао провели акцию в поддержку центрального защитника команды Йерая Альвареса, у которого в прошлом году диагностировали рак. Футболисты побрились наголо, сообщает официальный твиттер клуба.
В декабре 2016 года врачи обнаружили у Йерая рак яичек. После этого защитник перенес операцию. В июне
Врачи рекомендовали Йераю пройти курс химиотерапии. 22-летний футболист не сможет выходить на поле в течение трех месяцев. Действующий контракт защитника с «Атлетиком» рассчитан до лета 2022 года.
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