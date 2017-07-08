Футболисты «Атлетика» побрились наголо в поддержку одноклубника

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Игроки «Атлетика» из Бильбао провели акцию в поддержку центрального защитника команды Йерая Альвареса, у которого в прошлом году диагностировали рак. Футболисты побрились наголо, сообщает официальный твиттер клуба.

В декабре 2016 года врачи обнаружили у Йерая рак яичек. После этого защитник перенес операцию. В июне из-за аномального воспаления в области лимфатических желез ему пришлось покинуть расположение молодежной сборной Испании, дошедшей до финала на чемпионате Европы в Польше.

Врачи рекомендовали Йераю пройти курс химиотерапии. 22-летний футболист не сможет выходить на поле в течение трех месяцев. Действующий контракт защитника с «Атлетиком» рассчитан до лета 2022 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Como sea no importa, pero todos juntos..???⚪️ <a href="https://twitter.com/hashtag/EutsiYeray?src=hash">#EutsiYeray</a> <a href="https://twitter.com/AthleticClub">@AthleticClub</a> <a href="https://t.co/O4hx8jCQuH">pic.twitter.com/O4hx8jCQuH</a></p>— Aymeric Laporte (@Laporte) <a href="https://twitter.com/Laporte/status/883307138428411904">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>