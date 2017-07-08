«Сандерленд» арендовал у «Эвертона» защитника Браунинга

Соглашение рассчитано на один год, информирует официальный сайт «Сандерленда».

23-летний Браунинг выступал за сборные Англии U17, U19 и U21. Вторую часть минувшего сезона он отыграл в клубе «Престон Норт Энд» на правах аренды: защитник провел восемь матчей (все — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями, но получил две желтые карточки.