«Сандерленд» арендовал у «Эвертона» защитника Браунинга
«Сандерленд» арендовал у «Эвертона» защитника Тайаса Браунинга.
Соглашение рассчитано на один год, информирует официальный сайт «Сандерленда».
23-летний Браунинг выступал за сборные Англии U17, U19 и U21. Вторую часть минувшего сезона он отыграл в клубе «Престон Норт Энд» на правах аренды: защитник провел восемь матчей (все — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями, но получил две желтые карточки.
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