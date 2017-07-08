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8 июля 2017, 13:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Переход Лукаку в МЮ станет рекордным трансфером между английскими клубами

Переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» станет рекордным в финансовом плане трансфером, совершённым между английскими клубами.

Переход нападающего <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span> из <span class=error>Эвертона</span> в Манчестер Юнайтед станет рекордным в финансовом плане трансфером совершённым между английскими клубами. Увеличить
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В субботу «МЮ» объявил о договорённости с «ирисками» по трансферу бельгийского форварда. Как сообщает BBC Sport, сумма трансфера составит £ 75 млн.

Таким образом, будет побит трансферный рекорд установленный в 2011 году, когда «Челси» приобрёл у «Ливерпуля» Фернандо Торреса за £ 50 млн.

Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний Лукаку в 37 матчах английской Премьер-лиги забил 25 голов.

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