Переход Лукаку в МЮ станет рекордным трансфером между английскими клубами

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В субботу «МЮ» объявил о договорённости с «ирисками» по трансферу бельгийского форварда. Как сообщает BBC Sport, сумма трансфера составит £ 75 млн.

Таким образом, будет побит трансферный рекорд установленный в 2011 году, когда «Челси» приобрёл у «Ливерпуля» Фернандо Торреса за £ 50 млн.