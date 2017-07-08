Михаил Калугин: Я в Минске стал своим, ко мне всегда хорошо относились, а это главное для футболиста

«Хочу выразить всем благодарность за замечательные полтора года. Это было отличное время! Хочу сказать спасибо ребятам за то, что вместе со мной выходили и творили историю, несмотря на проблемы, которые были в последнее время. Хочу сказать спасибо всем людям, которые работали и работают на данный момент. Я в Минске стал своим, ко мне всегда хорошо относились, а это главное для футболиста. И, конечно же, хочу сказать спасибо любимым болельщикам! Они всегда на высоте! Я никогда не видел таких искренних людей. И еще хочу поблагодарить Дениса Петровича за предоставленную возможность проявить себя на полях Беларуси. Я желаю успехов команде и побед в каждом матче. Наперад, Крумка!» — приводит слова Михаила официальный сайт столичного клуба.