Фойт, в переходе которого заинтересован «Зенит», может уйти в «Тоттенхэм»

Об этом сообщил сам игрок.

«Я узнал, что мной интересуется “Тоттенхэм”. Я хочу играть в Европе, и если предложение будет убедительным, то я соглашусь. Я знаю, что мой агент вылетает на переговоры с “Тоттенхэмом”, но сам на этом не зацикливаюсь. Чувствую себя спокойно», — сказал Фойт в интервью Radio Continental.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего аргентинца также заинтересована «Рома».