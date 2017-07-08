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8 июля 2017, 13:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фойт, в переходе которого заинтересован «Зенит», может уйти в «Тоттенхэм»

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт, в переходе которого заинтересован «Зенит», может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур».

Об этом сообщил сам игрок.

«Я узнал, что мной интересуется “Тоттенхэм”. Я хочу играть в Европе, и если предложение будет убедительным, то я соглашусь. Я знаю, что мой агент вылетает на переговоры с “Тоттенхэмом”, но сам на этом не зацикливаюсь. Чувствую себя спокойно», — сказал Фойт в интервью Radio Continental.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего аргентинца также заинтересована «Рома».

Тоттенхэм Хотспур
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