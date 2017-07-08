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8 июля 2017, 12:38 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Александр Батищев — болельщикам «Крумкачоў": Вы самые классные! Таких, как вы, нет. Спасибо вам за все — и до свидания!

Покинувший ФК «Крумкачы» Александр Батищев поблагодарил болельщиков минского клуба за поддержку.

«Уважаемые наши болельщики! Я покидаю вашу любимую команду и хотел бы вам сказать спасибо за все, за это время, которое я пробыл здесь. Вы самые классные! Таких, как вы, нет болельщиков. Спасибо вам за все — и до свидания!», — приводит слова игрока официальный сайт столичного клуба.

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