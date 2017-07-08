Александр Батищев — болельщикам «Крумкачоў": Вы самые классные! Таких, как вы, нет. Спасибо вам за все — и до свидания!
Покинувший ФК «Крумкачы» Александр Батищев поблагодарил болельщиков минского клуба за поддержку.
«Уважаемые наши болельщики! Я покидаю вашу любимую команду и хотел бы вам сказать спасибо за все, за это время, которое я пробыл здесь. Вы самые классные! Таких, как вы, нет болельщиков. Спасибо вам за все — и до свидания!», — приводит слова игрока официальный сайт столичного клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter