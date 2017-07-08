«Уважаемые наши болельщики! Я покидаю вашу любимую команду и хотел бы вам сказать спасибо за все, за это время, которое я пробыл здесь. Вы самые классные! Таких, как вы, нет болельщиков. Спасибо вам за все — и до свидания!», — приводит слова игрока официальный сайт столичного клуба.