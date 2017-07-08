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8 июля 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Руслан Ивашко продолжит карьеру в «Ислочи»

Украинский нападающий Руслан Ивашко продолжит карьеру в «Ислочи».

Украинский нападающий Руслан <span class=error>Ивашко</span> продолжит карьеру в <span class=error>Ислочи</span>. Увеличить
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Руслан является воспитанником ДЮСШ «Буковина», однако свой первый профессиональный контракт подписал с симферопольской «Таврией». Карьера, в основном, проходила в украинских клубах первой лиги, но белорусским болельщикам Ивашко знаком по выступлению за «Торпедо"-БелАЗ в 2014 году. За 15 матчей нападающий забил один мяч и отдал три результативные передачи. После белорусского этапа карьеры футболист вновь отправился в Украину и успел поиграть за перволиговые «Горняк-Спорт» и «Гелиос». В сезоне-2016/17 за харьковчан нападающий сыграл 27 матчей в чемпионате и забил 6 голов, сообщает официальный сайт «Ислочи».

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